Alaçatı'da tatil yapan oyuncu Sinem Kobal, 39'uncu yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Kobal için eşi Kenan İmirzalıoğlu ile aralarında Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu arkadaşları tarafından doğum günü partisi düzenlendi. Kutlamadan renkli anlar, Kobal'ın arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

ÇİFTİN ROMANTİK HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan görüntülerde, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte karşılayan Kobal'ın keyifli anlar yaşadığı görüldü. İmirzalıoğlu'nun ise eşiyle yakından ilgilendiği ve çiftin romantik anlar yaşadığı dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.