2015 yılında evlenen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, ailelerine yeni bir üye katmanın sevincini sosyal medyadan duyurdu. Begüm Öner duygularını, "Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı. Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen..." sözleriyle sevinçlerini takipçileriyle paylaştı. Oyuncu çift, kızlarına Karya adını verdiklerini açıkladı. KARYA NE DEMEK? Karya, Anadolu'nun güneybatısında günümüzde Muğla kuzey kısımları Denizli güneyi ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismidir. Aynı zamanda, ‘Karlar kraliçesi’ veya 'Dağlar Prensesi Su Perisi' şeklinde de ifade edilmektedir.

