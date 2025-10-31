Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede bilimsel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

'BU FAYLARIN HİÇBİRİ 2013 HARİTASINDA YOKTU'

Sözbilir, araştırmalar kapsamında Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık bölgede, mevcut diri fay haritalarında yer almayan yeni fay hatları tespit ettiklerini belirtti. Bu hatların haritalanması sürecini başlattıklarını ifade eden Sözbilir, “Bu fayların hiçbiri 2013 tarihli diri fay haritasında yoktu. Dolayısıyla ölü fay sınıfındaydılar. İkinci depremden sonra bölgeye yeniden geldik.” diye konuştu.

'YENİ 6 FAY BELİRLEDİK'

“Dağlık bölgede birbirini izleyen 5-6 fay hattı belirledik. Bu faylar, jeolojik literatürde ‘ölü fay’ olarak geçiyor. Ancak aşırı stres birikimi ya da stres yönlerindeki değişimle yeniden etkinleşebiliyorlar. Bu depremler de bunun bir örneği. Haritalarda diri olarak yer almayan bu fayların artık deprem üretmeye başladığını söyleyebiliriz. Daha önce hiçbir haritada yer almayan birkaç yeni fayı saptadık. Bir kısmının haritalanması tamamlandı ve çalışmalar uluslararası dergilere gönderildi.” ifadelerini kullandı.

'6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPRME OLASILIĞI VAR'

Fay düzleminin, depremlerin odak mekanizmasıyla uyumlu olduğunu belirten Sözbilir, “Yüzeyde gözlenen bu faylar, yerin 10 kilometre derinliğine kadar uzanabiliyor ve oradaki stresle yeni depremler üretebiliyor. Bölgede birbirini tetikleyen 5-6 fay bulunduğu için sarsıntılar devam ediyor” dedi.

Sözbilir, fayların 35-40 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, “İlk depremde fayın bir bölümü, ikinci depremde ise diğer kısmı kırıldı. Ancak fayın tamamı henüz kırılmış değil. Bu da benzer büyüklükte bir depremin daha meydana gelebileceğini gösteriyor. Üçüncü bir 6,1 büyüklüğünde deprem olasılığı var. Şu anda artçı sarsıntılar devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Fayın yaklaşık üçte ikisinin kırıldığını belirten Sözbilir, kalan kısmın ise büyük bir deprem üretme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Öte yandan, Sındırgı’nın Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda tespit edilen fayın yüzeydeki bölümü görüntülendi.