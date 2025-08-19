İstanbul'da 2012 model Ferrari 458 Italia model otomobil Büyükçekmece'de kaza yaptı. Değeri yaklaşık 15-17 milyon lira civarında olan otomobilin ön kısmı hasar alırken kaza sosyal medyada gündem oldu.

"15 MİLYON LİRAYI SAHİPLERİNE NAKİT ÖDEYECEĞİM"

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; sosyal medyada 100 bin civarında takipçisi olan tamirci Hakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceğini ve 15 milyon liraya aracı satın alacağını belirtti.

Yılmaz ayrıca aracın öncesinde de şase ve podyelerinde hasarlarının bulunduğunu, bundan dolayı kaza anında hasarının büyük olduğunu açıkladı.

"RÜZGAR TESTİ YAPARKEN KAZA OLUŞTU"

Kazanın meydana geliş şeklini anlatan Yılmaz, E-5 karayolunda hız sınırları dahilinde aracı kullandığını, camlarında çerçeve olmadığı için rüzgar aldığını ve müşterinin bu rüzgarın kesilmesini istediği için araçla teste çıktığını, 70-80 kilometre hızlarda aracın kontrolden çıktığını ve kazanın gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz'ın kendisinde herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını, tamirhanesinin kazalara karşı sigortalı olduğunu, işinin başında ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.

TAMİRHANELER VE OTOPARKLAR SİGORTASIZ

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı meydana gelen kazaya ilişkin tamirhanelerin trafik sigortası gibi yapmak zorunda oldukları poliçelerin bulunduğunu ama yüzde 95'nin sigorta yaptırmadığını açıkladı.

Bağcı ayrıca, otoparkların da sigortalanması ve oluşacak hasarlara karşı kendilerini güvence altına alması gerektiğini belirtti.

AKILLARA ÜNLÜ DİZİ GELDİ

Kaza akıllara Adını Feriha Koydum dizisinin 2. bölümünde Feriha'nın ikizi Mehmet'in tamirhaneye gelen Emir'in arabasıyla kaza yaptığı görüntüleri getirdi.

Dizideki bu kazayla yaşanan olayı kıyaslayan kullanıcılar dizi sahnesi gerçek oldu yorumları yaptılar.