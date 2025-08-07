Kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen ve Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede dikkati çeken detaylar yer aldı.

2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen hakkında 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 19'u tutuklu toplam 26 sanık 29 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adı geçen 51 şüpheli için ise delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

"EMNİYETTE ÇEVRESİ VAR"

İddianamede, ’Fenomenler soruşturmasının’ açılmasına neden olan ihbarlara da yer verildi. İddianamede yer alan bazı ihbarlar şöyle:

• 6 Aralık 2023 tarihinde 112 çağrı merkezine yapılan ihbarda “Neslim Güngen’in 125 tane güzellik merkezi ve 25 tane aracı var… Kara para aklıyor, Emniyet’te çevresi var…” denildi.

• 10 Kasım 2023’te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilen bir ihbarda ise “Karadenizli biri aracılığıyla Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Danışmanı ile görüştüklerini biliyorum. Ünlü bir mafya babası da sık sık bunların Florya’da ki merkezlerine gidip geliyor” ifadeleri yer aldı.

• Bir başka ihbarda ise şöyle denildi: “İnanç Güngen’in şu an çevresine MİT’e ait olan plaka ile gezdiğini söyleyerek açık açık silah taşıyarak hayatını yaşadığını biliyorum. Bu şekilde devletin kurumlarının isimlerini kullanıp çevresindeki saygınlığını artırmaya çalışmakta…”

İddianamede bu ihbarlara dair bir açıklamaya, yapılan bir araştırma bilgisine yer verilmedi.

SAHTE POLİS KARTI ELE GEÇİRİLMİŞ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Neslim Güngen’e polis sorgusunda “Soruşturma kapsamında yapılan aramada adınıza düzenlenmiş ‘İstanbul polis’ ibareli kimlik belgesi ele geçirilmiştir….” şeklinde bir soru yöneltilerek kartın gösterildiği ve Güngen’in bu soruya “Bahse konu kimlik belgesini hatırlamıyorum ancak zamanında bağış yapmıştım. Bu bağış karşılığında dernek tarafından yapılmış olabilir” şeklinde yanıt verdiği görüldü.