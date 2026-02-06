Sektör genelinde 2025 yılında yüzde 0,9 oranında sınırlı bir büyüme kaydedilmesine rağmen finansman yükü işletmeleri operasyonlarını durdurmaya zorluyor. Uzmanlar, artan girdi maliyetleri ve yüksek faiz oranları nedeniyle dondurma dükkanlarının önümüzdeki dönemde daha fazla birleşme veya kapanma kararı alacağını öngörüyor.

Hammadde ve süt fiyatlarındaki artış kar marjlarını sildi. Sektör temsilcileri, ana girdi olan süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının yanı sıra ithal tereyağı ve süte uygulanan yeni tarifelerin karlılığı tamamen bitirdiğini belirtiyor.

HAMMADDE VE İŞÇİLİK MALİYETLERİ İŞLETMELERİ SIKIŞTIRDI

Yüksek enflasyon sadece hammadde fiyatlarını değil, işçilik ve kira bedellerini de sürdürülemez seviyelere taşıdı. Tüketicilerin değişen alışveriş alışkanlıkları ve yüksek borçlanma maliyetleri, köklü zincirlerin nakit akışını bozarak şube kapatma kararlarını hızlandırdı.

Özellikle yüksek kira bedellerine eklenen iş hukuku davaları ve tazminat yükleri, zincirlerin mali tablolarında onarılamaz hasarlar bıraktı. Bu durum, birçok işletmenin yeniden yapılanma dışında bir seçenek bulamamasına neden oldu.

CREAM VE DAIRY QUEEN ŞUBELERİNDE KEPENK İNDİRİLDİ

Sandviç dondurmalarıyla ikonikleşen Cream markasının sahibi Creamy Treats Inc., 2 Şubat 2025 tarihinde iflas korumasına başvurarak mali krizini resmileştirdi. Şirket, 500 bin dolara varan borç yükü ve süregelen hukuk davaları nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldığını açıkladı.

2010 yılında Kaliforniya'da kurulan ve hızla yayılan zincirin yanı sıra diğer dev markalarda da çözülme başladı. Dairy Queen'in Texas bölgesindeki yaklaşık 30 franchise şubesi, gerekli yenileme şartlarını karşılayamadığı için faaliyetlerini durdurdu.

SEKTÖRDE İFLAS DALGASI GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Kriz sadece dondurma dükkanlarıyla sınırlı kalmayarak donmuş yoğurt ve özel tatlı zincirlerine de sıçradı. Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers işletmecisi M&M Custard LLC, iflas koruma başvurusu yaparak birçok eyaletteki şubelerini kapatacağını duyurdu.