Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın fiyat algısını kaybetmesine neden olurken, söz konusu ekonomik belirsizliği fırsat gören işletmeler ürünlerine peş peşe zam yapmaya devam ediyor.



Restoran zincirleri bir yandan ürünlerinin fiyatlarını artırırken, bir yandan da yemeklerde kullanılan malzemelerin gramajını düşük tutarak karlılık oranını artırıyor.

ÜNLÜ DÖNERCİ SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI



Türkiye'de en yaygın fast food ağlarından birine sahip olan restoran zincirinin menüsünde yer alan et gramajları, sosyal medyada büyük tepki topladı.



Firma, 270 liradan satışa sunduğu '1 porsiyon' iskenderde 70 gram et kullanırken, '1,5 porsiyon' olarak 350 liradan satışa sunulan iskenderde ise 90 gram et kullanıldığını belirtti.

Sektör uzmanları, bir porsiyon iskenderin en az 100 gramdan oluşması gerektiğini belirtirken, firmanın 430 liradan satışa sunduğu 'duble iskender' bile ancak 110 gram et bulunduruyor.



Sosyal medyada gündem olan menüye binlerce kullanıcı tepki gösterirken, Avrupa'da benzer fiyatla satılan aynı ürünlerin iki ila 3 kat fazla et barındırdığı belirtildi.