ABD'de yaşayan Kimberly Panetta adlı 45 yaşındaki kadın, Florida'daki Typhoon Lagoon adlı su parkında 3 yaşındaki kızıyla birlikte su kaydırağına binerken güçlü bir yapay dalganın aniden üzerlerine çarptığını anlattı.

Brooklyn Federal Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Panetta, vücudunun dalga nedeniyle sert zeminde sürüklendiğini ve bu durumun kendisinde derin kesikler ve sıyrıklara neden olduğunu belirtti:

"Dalga öyle sertti ki bizi metrelerce suyun altında sürükledi. Tanrı'ya şükür kızımı yukarıya doğru itip kurtarabildim. Eğer o da benim gibi sürüklenseydi, vücudu paramparça olabilirdi."

ÇOCUKLARI ADETA ŞOK GEÇİRDİ

Panetta, yaşadığı olayın ardından çocuklarının yüzündeki şok ifadesini unutamadığını söyledi. Olay sırasında 3 ve 7 yaşındaki iki çocuğu da parkta onunlaydı ve annelerinin kanlar içinde kalması küçük çocukları derinden etkiledi. Panetta," Kanı görünce çocuklarım neye uğradığını şaşırdı. Tatil bir anda dehşet dolu bir kabusa dönüştü" dedi.

ŞAKA GİBİ İNDİRİM ÇEKİ TEKLİFİ

Öte yandan Disney yetkilileri ise Panetta'ya yalnızca 250 dolarlık bir hediye çeki teklif etti. Ne bir özür ne de başka bir destek sağlandı. Kadın, bu hafife alınamayacak olayın ardından şirketin sorumluluk almadığını savunarak 2 milyon dolarlık dava açtı.

Ayrıca Panetta, böylesine güçlü dalgaların olduğu alanların küçük çocukların bulunduğu bölgeyle temas etmemesi gerektiğini, güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını ifade etti.