Ekonomist Bayram Başaran, katıldığı bir programda ev ve otomobil almak isteyenler için çok kritik bilgiler paylaştı. Piyasalar hakkında değerlendirmede bulunan Başaran, ev almak isteyen kişilerin mutlaka bu tarihi beklemesi gerektiğinin altını çizdi.

KONUT FİYATLARI MALİYET FİYATININ ALTINA GELECEK

Konut fiyatlarının maliyet fiyatının altına düşeceğini söyleyen Başaran, "Şu an 1 metrekare konutun maliyeti ne kadar? Yaklaşık 45.000 TL. Buna arsa payını da ekle, 90.000 TL olur. Şu an birçok yerde 1 metrekare konutlar 90.000 TL’nin altına satılıyor. Hadi bakalım şimdi nasıl olacak, şimdi başladı. Bakın, 126 metrekare bir daire. Beylikdüzü’nde, oldukça iyi yapılmış bir daire. Bunun fiyatı geçen sene 6.900.000 TL’ydi. Şu anda bu daire 6.700.000 TL’ye alıcı bulamıyor. Aynı daire, üstelik enflasyonu da düşünün — hani diyorlar ya %30, %33 enflasyon oldu - zaten geçen seneki fiyatı korursan, enflasyonla birlikte fiyatın düşmüş demektir. Yani aslında reel olarak zaten fiyat düşmüş" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 6.900.000 TL’den 6.200.000 TL’ye gerileyen daireler olduğunu beyan eden Başaran, "Demek ki maliyetin altına gelmeye başlamış. Çünkü şu an sıkışanlar satıyor. İnsanlarda ciddi bir nakit sıkışıklığı var" ifadelerin kullandı.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN SATIŞA YÖNELİYOR

Başaran, "Bu oran oldukça yüksek. Çünkü insanlar tüketici kredilerini, kredi kartlarını ödeyemiyor. Genel bir durum olmasa da bu tablo başladı. Ellerinde iki dairesi olanlar, birini mutlaka satmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Başaran, "Şimdi insanlar düşünüyor: “Parayı bankada mı tutsam?” İkinci evlere gelen vergiler nedeniyle, “Emlaktan elde ettiğim kazancı mı vergilendireyim, yoksa bankada mı değerlendireyim?” diyor. Sonuçta banka daha avantajlı görünüyor. O yüzden hem sıkışanlar hem de vergi yükünden kaçmak isteyenler satışa geçti. Bu da konut fiyatlarını aşağı çekmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

NE ZAMAN EV ALINMALI?

Ev almak için en uygun tarihin ne zaman olduğuna dikkat çeken Başaran, "Ben Mart-Nisan’ı beklerim. Yılbaşından sonra alırım. Çünkü her sene geleneksel olarak yılın son iki ayında fiyatlar ya çok hızlı artar ya da sabit kalır. Ne olursa olsun genelde yükselir. Ama bu sene çok yükselmeyecek; yılbaşından sonra talep duracağı için fiyatlarda aşağı yönlü hareket daha hızlı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.