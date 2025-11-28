Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, YouTube’da Melda Yücel TV’ye yaptığı değerlendirmelerde hem Merkez Bankası’nın açıklamalarını yorumladı hem de altın fiyatları için kritik tahminler paylaştı. Kapalı Çarşı’daki hareketliliği anlatarak altın talebinin hala güçlü olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, 2026’da altın fiyatlarında yeni bir sıçrama döneminin başlayacağını belirtti.

Yıldırımtürk’e göre Trump’ın göreve gelmesiyle “zayıf dolar” politikası, küresel jeopolitik gerilimler ve para sistemine yönelik yeni arayışlar altını desteklemeye devam edecek. Bu nedenle gelecek yıl ons altında 5 bin dolar seviyesinin güçlü bir ihtimal olduğunu söyleyen uzman, bunun gram altına etkisini şöyle anlattı:

“Gram altında sene içinde 8.500 – 9.000 TL seviyeleri görülebilir. Bu çok uzak bir ihtimal değil.”

“Sene sonu 6.500 TL, 2026'da 9.000 TL mümkün”

Şu anda 5.800 TL seviyelerinde olan gram altının, yıl sonunda 6.500 TL’ye ulaşabileceğini belirten Yıldırımtürk, dolar/TL’de 2026’ya kadar enflasyon oranında yükseliş olacağını, bunun da gram altını yukarı taşıyacağını söyledi.

Yıldırımtürk, "Şu anda 42,5 lira olan dolar fiyatının sene sonunda 43,5 44 lira olma olasılığı var. Eğer bu sistem devam ederse o zaman da 46-47 lira gibi seviyeleri 2026'da görebiliriz. Belki biraz daha üstü" diyerek dolar/TL tahminin de paylaştı.

“Yeni yılda önce 7 bin – 7.500 TL, ardından 8.500 – 9.000 TL aralığı görülebilir.”

ALTIN YÜKSELİŞİ ENFLASYON YARATMIYOR

Yıldırımtürk, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın “Altın talebi tüketimi artırdı” sözlerine ise katılmadığını belirtti. Kapalıçarşı’dan gördüğü tabloyu şöyle aktardı:

“Ayşe teyze altını tüketim için değil, ihtiyaç anı için alır. Altındaki yükseliş enflasyon yaratmıyor.”

"ALTINDA RALLİ 2026'DA HIZLANACAK"

Uzman, altının yatay seyrettiği dönemlerde yatırımcıların kısa vadeli al-sat yapmaya çalıştığını ancak 2026’da tüm dünyayı etkileyen yeni bir yükseliş trendinin başlayacağını söyledi.

“2026 yılı altın için çok daha sert bir yükseliş yılı olacak. Yeni para sistemi tartışmaları altına güç veriyor.”