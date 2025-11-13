Altın fiyatları hafta başından bu yana sert yükselişler yaşıyor. Altının seyri nasıl olacak takip ediliyor. Özellikle yıl sonunda hangi rakamların geleceği piyasalar tarafından yakından merak ediliyor. ALB Yatırım başekonomisti Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Eryılmaz, katıldığı TV programında, altın güçlü hareketlerin olabileceğini söyledi.

İşte Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları:

"Özellikle bu hafta başından bu yana altındaki yükseliş bir miktar sürpriz, bir miktar olması gereken hareketin tersi yönünde hareket ediyor. Çünkü hükümet Amerika'da açıldı, belirsizlik azaldı. Güvenli liman talebinin olmaması lazım. Riskli varlıklara gidiyor yatırımcı. İşte hisse senedine gidiyor ama altında da yükseliş var. Çünkü zaten altın işte 4 bin 380 dolarları gördü ons altın, işte 6 bin TL'lere yaklaştı gram altın. Oradan bir düştü. Fakat hep güçlü bir düşüşü görmedik. Yatırımcı hep inandı, güvendi altına.

Dolayısıyla altın çok düşmez, Trump olduğu sürece bu belirsizlikler olduğu sürece altın gider inancıyla görece diri duruyordu zaten. Bir de üstüne hükümet açılınca şöyle bir fiyatlama gündeme geldi; artık Fed veri alabilir hükümet açıldığına göre, aralıkta bir faiz indirimi de artık daha muhtemeldir fiyatlamasıyla biraz olması gerekenin tersi yönünde bir hareket var ve tepki var. Bu tepki yükselişi güçlü. Dolayısıyla şimdilik tam anlamıyla çok yeni rekorlar, yeni zirveler gelir demek için bir miktar erken ama hareket güçlü. Onu söyleyebilirim.

"ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELME İSTEĞİ VAR"

Yani kabaca 4200 dolar üzerinde tutunması ki 4 bin 210 dolarda. Hele ki gümüşteki hareket altına göre son 34 gündür daha da güçlü. Altın gümüş rasyosu düşüyor. Onu söyleyebilirim. Yani 54 dolara ulaşan bir gümüş var. Onun için teknik olarak baktığımda, özellikle teknik olarak baktığımda çok güçlü yükselme isteği güçlü altın ve gümüş var.

"TEMKİNLİ OLMAK LAZIM"

Temel olarak baktığımda yeni rekorlara kadar gidebilir. Fakat o yeni rekorları kalıcı olarak kırması mümkün olabilir mi oraya bir bakmak lazım. Çünkü sanki bana şey gibi geliyor; evet yükselecek 4 bin 380 dolarlar, zaten gümüşte bir şey kalmadı 56,5 dolar... Dolayısıyla da bu inanmışlık, foma etkisi diyoruz biz buna. Yani yükselişi kaçırmamanın etkisiyle birlikte buralara gideriz.

Buraları geçmek çok kolay olmayabilir ama olur da diyelim ki bir haber daha geldi altını destekleyen. İşte o zaman belki tarihi rekorlar üstüne çıkma, beklediğimizden daha hızlı orada tutunma, yeni rekorların gelmesi mümkün olabilir. Onun için evet teknik olarak güçlü, ben yükselmek istiyorum diyen altın gümüş var ama bunun ralliye dönüşmesi için de sanki temel olarak bazı etkenlere de ihtiyaç var. Dikkatli olmak lazım.

YIL SONU ALTIN BEKLENTİSİ

Onun için yani kademeli alım için bence yer var. Çok yüklü girmemek lazım. Çünkü hala rekorları, tarihi rekorları geçemediğimiz için bir satış da gelebilir ama pozitif bir ivme görüyorum altın gümüşte. Sene sonunda da ben açıkçası şöyle söyleyeyim; genel olarak beklentim benim de 4 bin 200 - 4 bin 400 dolar arasıdır genel itibarıyla. Yani bir tarihi rekoru kıracağımız kanaatindeyim. Çünkü Fed faiz indirecek. Mutlaka bunun etkisi olacak. Onun için 4 bin 400'lere kadar bir yükselişin olabileceğini düşünüyorum sene sonuna kadar"