Ekonomist Selçuk Geçer altın için rekor seviyeyi tarih vererek açıkladı. Geçer, ons altın için kısa sürede 6 bin 500 dolara emin adımlarla koşacağını söyledi.

Altın tarafındaki düzeltme hareketleri dikkat çekiyor. 5 bin 601 dolarla rekor kıran ons altın, sert düşüş yaşayarak, 5 bin dolar bandına kadar geriledi.

ALTIN TEKRAR REKORLARA KOŞACAK

Altın tarafındaki düzeltmeler ise peş peşe geldi. Altın tarafında yaşanacak projeksiyona dair ekonomist Selçuk Geçer, son YouTube videosunda çarpıcı ifadelere imza attı.

Ons altının sırasıyla; 5 bin100, 5 bin 200, 5 bin 300, 5 bin 400, 5 bin 500 dolara geleceğini söyleye Geçer, ardından fiyatların fırlayacağını söyledi. Geçer, ons altın için 6 bin 500 dolara emin adımlarla koşacağını belirtirken, 5 bin 500 doları kırana kadar epey bir zorlanacağını söyledi.

"10 BİN DOLARLARI KONUŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Geçer, tarihe dair şu ifadeleri kullandı:

“Bu biraz da zaman alacak. Onu da söyleyelim. Zaman derken elbette öyle 6 ayı, bir yılı falan kastetmiyorum. Daha kısa sürede olacak ama arkadaşlar biraz üzecek, biraz bekletecek. Özellikle sabırsızları. Sabırlı olanlarsa zaten işi biliyorlar. Hiç oraya bakmıyorlar bile.”

Geleceğe dair ise ons altına dair net rakam veren Geçer, “Ara hedef olarak 6 bin 500-7 bin dolarlara gidecek. Sonra da artık 10 bin dolarları konuşmaya başlayacağız. Bunun uçarı kaçarı yok bana göre. Sabırlı olanlar, sakin olanlar, kaldıraçlı işlemlerden uzak duranlar da paralarını korumaya, kazanmaya devam edecek” dedi.