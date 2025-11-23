Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Makro ekonomik veriler, Merkez Bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler para piyasalarını etkiliyor. Altın, doalr ve euro peş peşe rekorlar kırarken, sene sonuna yönelik tahminler peş peşe gelmeye başladı. Sözcü TV'de Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni yayınına katılan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dolar, euro ve altın tahmininde bulunarak Eurodaki yükselişin sert bir şekilde devam edeceğini belirterek, asgari ücrete gelebilecek zam oranını açıkladı.

İşte Eryılmaz'ın öne çıkan ifadeleri:

EURO İÇİN YÜKSELİŞ KAÇINILMAZ

Euroda da yükseliş devam edebilir. Çünkü, dolar tarafında görülen zayıf seyir, euroyu yukarı yönlü destekliyor. Bu durumda euro/TL tarafında yeni rekorların gündeme gelmesine neden olabilir. 2025 yılı biterken döviz kurlarını bekleyen senaryoları sıralayacak olursak şu şekilde;

Euro/TL tarafı belirsiz orada çok etken var. Burada euro/dolar baskısı hakim olabilir, euro tarafında ise dolAr endeksi etkisi olabilir. zayıf tutulan doalr endeksi, euro/dolar tarafını güçlendirebilir bununla birlikte euro/TL tarafında da yeni rekorlar yaşanabilir. 2025 yılı sonu Euro/TL 50 lirayı görebilir. 2026'da ise euro/TL 62 liraya kadar sert yükselebilir.

Doların zayıf kaldığı, euronun değerlendiği süreç bekleniyor. Almanya ve İtalya'nın güçlü adımları ev savunma paketleri euroya destek verdi. Ama ABD tarafı hala belirsiz o yüzden doların seyri de zayıf olabilir.

Dolar/TL tarafında ise baskılı süreç devam edecek. Çünkü zayıf bir dolar var bu da döviz kurunu baskılayabilir. Bu yıl sonu dolar/TL 43 lirayı, 2026'da ise 51 lirayı görebilir.

2026'da da güçlü duracak varlık altın. Çünkü jeopolitik riskler var ve merkez bankalarının alımları var bu gibi sorunlar altını destekliyor. Çünkü Fed'in faiz indirimini yönelik beklentilerin yeniden yükselmesi, jeopolitik riskler altına destek verebilir. Ons altın gelecek yıl 4 bin 500 ila 5 bin dolar arasında fiyatlanabilir. Gram altın ise ons altından alacağı güç ile 6 bin 700 lirayı görebilir.

HAFTAYI NELER BEKLİYOR?

Geçen hafta yurt içi görece pozitif ayrıtı. ABD'de çok yoğun veri akışı hakim. Fed üyeleri konuştu piyasa pozitife döndü.

Rusya-Ukrayna savaşındaki uzlaşma sağlanırsa, altın ve gümüşte geri çekilmeler olabilir.

Yurt içinde Mansur Yavaş'a soruştura başlatırlarsa endeks düşebilir

Yurt içinde öncü enflasyon verileri gelecek yüzde 1'lerde gelirse piyasa rahatlayabilir.

ASGARİ ÜCRET GEÇEN SENEYE PARALEL OLABİLİR

Asgari ücrete her kesim için uygun seviyeyi gömmek zor olabilir. Geçen yıl olduğu gibi işveren tarafına uygu olabilir. Geçen sene yüzde 30 zam yapıldı. Açıklanan yüzde 26 oldu. Ekonomi yönetimimde yüzde 4 refah payı ekledi ve asgari ücrete yüzde 30 zam geldi.

2026 yılsonu yüzde 19 bunun üstüne refah eklenirse yüzde 23- 26 arası bir zam olabilir. Bu da işveren için optimal olur. Asgari ücret artık önemli bir ücret bevliyecisi oldu. Çünkü hem beyaz hem de mavi yakalıları etkiliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.