Son haftalarda durdurulamayan altın yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Kesinlikle altının bu kadar yükseleceğini beklemiyordum. Hedefim 3 bin 850’ydi ancak bu seviye bile benim öngörümün çok ötesine geçti” dedi. Eryılmaz, piyasalarda yaşanan gelişmelerin hem temel hem de teknik analizlerle açıklanamayacak bir noktaya ulaştığını vurguladı.

ALTINDEKİ YÜKSELİŞİN 3 TEMEL NEDENİ

Eryılmaz, altındaki yükselişi tetikleyen iki temel faktöre dikkat çekti. İlk olarak ABD’de hükümetin kapanmasının piyasalarda “uzun sürebileceği” endişesini doğurduğunu belirten Eryılmaz, “Son 50 yılda 20 kez hükümet kapanması yaşandı ancak bu sefer süreç daha farklı. Trump’ın girişimlerinin çözümsüz kalması güvenli liman talebini artırdı” ifadelerini kullandı.

İkinci neden olarak Avrupa’daki siyasi belirsizlikleri gösteren Eryılmaz, “Fransa’da başbakanın istifası ve euro ile doların zayıflaması, altına olan talebi artırıyor. Altın, dolar ve eurodan adeta rol çalıyor” dedi.

Öte yandan Japonya’daki siyasi değişimin de etkili olduğunu belirten Eryılmaz, “Yeni başbakanın gevşek para politikasını sürdüreceği sinyali Japon tahvillerinde baskı yaratıyor. Bu da altını destekliyor” diye konuştu.

"ALTINI DURDURMAK MÜMKÜN OLMAZ"

Altın yatırımcılarına da uyarıda bulunan Eryılmaz, “Altını olan tutsun ama satmasın. Artık temkinli olmayı bıraktım, bu momentumu takip etmekte fayda var. Ancak aşırı yüklü alımlarda dikkatli olunmalı. ABD’de hükümet kapanması çözülmezse altını durdurmak mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

FRANSA'DAKİ SİYASİ BELİRSİZLİK ALTINI BASKILIYOR

İstifasını vermesine rağmen 2 gün daha başbakan olan Sebastien Lecornu'un istifa etmesinin ardından euroda da düşüşler yaşandı. Piyasa eurodan çıkarak güvenli liman olan altına yöneldi.