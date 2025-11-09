Milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammında zaman daralıyor. Yeni yıl için geri sayımın başlamasıyla asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da merak edilmeye başlandı. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yılın 4. Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Ağustos ayında yüzde 25-29 aralığında açıklanan 2025 yılı enflasyon beklentisi, bu defa yüzde 31-33 aralığına çıkarıldı.

Aynı zamanda Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de yıl sonu beklentisi yüzde 29,86’dan 31,77’ye yükselmişti. Böylece piyasa tahminleriyle Merkez Bankası beklentileri birbirine yaklaştı.

Toplantı sonrası gazetecilerin “Asgari ücret ne olacak?” sorusuna Karahan, şu şekilde yanıt verdi:

“Ücret konusunda belirleyici ya da tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili kurul var, çalışmaları onlar yürütecek. Bizim için önemli olan, yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmemesi. Enflasyonla mücadele, düşük gelir grubunun refahını korumak açısından en kritik konudur.”

"MERKEZ BANKASI YILLARDIR ŞUNU SÖYLÜYOR..."

Canlı yayınında asgari ücret değerlendirmelerini aktaran ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Benim genel beklentim aslında ekonomi yönetiminin yol haritası üzerinden gidecek. Yani bunlar benim tahminlerim değil, ekonomi yönetimi ne yapabilir, onun üzerinden aslında tahminlerimi aktaracağım. Şimdi öncelikle geçen seneye gidelim. Yani 2024 yılının başında, ana yol haritası, asgari ücreti belirlemede beklenen enflasyona göre zam yapmak oranında oldu. Peki, nasıl bunu matematikleştirebiliriz?

Şöyle; geçen sene Merkez Bankası'nın 8 Kasım'da açıkladığı son enflasyon raporu vardı ve geçen sene sadece tahmin açıklıyordu Merkez Bankası ve bize dedi ki geçen senenin Kasım ayında önümüzdeki yıl yani 2025 yıl sonu için minimum yüzde 16 bekliyorum, maksimum yüzde 26 bekliyorum, bunlar benim tahmin bantlarım, benim hedefim aslında tam hedef olarak da nitelendirilmiyordu ama piyasa böyle okuyordu, yüzde 21 demişti. Peki, geçen sene kaç yapıldı asgari ücrete zam? Yüzde 30.

Peki neye göre yapıldı? Beklenen enflasyona göre yapıldı. Peki bu beklenen enflasyonda orta nokta yüzde 21

mi baz alındı yoksa yüzde 26 mı? Hayır, yüzde 26. Neden? Çünkü Merkez Bankası bize son yıllarda şunu söylüyor; evet ben size bir tahmin aralığı veriyorum, altı 21, üstü 26, hedef olarak da piyasaya hedefim 21, bunun tam ortasını açıklıyorum, ama siz beni değerlendirirken üst banttan değerlendirin, çünkü çok fazla belirsizlik var, enflasyon yüksek, o nedenle başarılı olup olmadığım yönünde değerlendirmenizi üst bantta yapın.

Ve biz de dedik ki geçen sene Merkez Bankası'nın aslında hedefi yüzde 21 değil 2025, yüzde 26. Üst bant üzerinden değerlendirdik ve üstü kapalı aslında evet asgari ücret bir biliyorsunuz komisyon, işçi tarafı var, işveren tarafı var ve hükümet tarafı var.

Hani hükümet burada bir miktar hakem rolü oynuyor olsa da aslında genel olarak şöyle bir tablo vardı; enflasyonla mücadele ettiğimiz bir yıldayız, bu nedenle mümkün mertebe asgari ücreti ve diğer ücretleri gerçekleşen enflasyona göre değil de beklenen enflasyona göre... Peki, beklenen enflasyon hedefi kaç? 21.

Üst bant kaç? 26. 26'nın üzerine + 4 puan refah payı eklenerek yüzde 30 belirlendi. Dolayısıyla dendi ki yani üstü kapalı tabii yani piyasanın algıladığı okuduğu buydu; biz beklenen enflasyona yüzde 4'lük bir refah payı koyarak beklenen enflasyona göre bir zam yaptık dendi. Şimdi bu yıl da ben aynı senaryoyu bekliyorum"

"27 BİN TL İLE 28 BİN TL ARASINDA BİR BEKLENTİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Ben kendi beklentimi şöyle oluşturuyorum. Ben bu sene de asgari ücrete zammın ağırlıklı olarak beklenen enflasyon senaryosu üzerinden yapılacağını, geçmiş enflasyona göre yapılmayacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla burada yüzde 19 baz alınarak bunun üzerine yüzde 4 veya yüzde 5'lik bir refah payı konularak yüzde 23 - yüzde 24 minimum şu an benim beklentim. Maksimum beklentim de şu an yüzde 25'ler düzeyinde.

Yani bana sorarsanız minimum yüzde 23 yani nedir bunun karşılığı? 27 bin 187 TL net asgari ücretten bahsediyorum. Maksimum beklentim de yüzde 25'ler düzeyindedir. 27 bin 629 TL arası. Yani kabaca ben piyasayı da biraz taradım. Piyasa beklentilerine de baktım.

Farklı kesimlerin farklı beklentileri var haklı olarak ama piyasada ağırlıklı beklenen enflasyon üzerinden bir senaryo kurgulanacağı için, beklenen artı gerçekleşenin ortalaması da olabilir, hani aşağı yukarı oraya bakarsınız 32'ye alırsınız işte kabaca 20'ye alırsınız. 52 yapar. Bunun ortasını da alabilirsiniz. Yani maksimum bunun üzerine çıkmayacak bir öngörü olacaktır. Ama benim genel beklentim ki piyasa beklentisi de kurumların beklentilerine de baktığımda ağırlıklı 27 bin TL ile 28 bin TL arasında bir beklenti olduğunu görüyorum"