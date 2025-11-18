Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, haftaya başlarken piyasaların gündemini değerlendirdi. İçeride bütçe dengesi ve tüketici güveni verilerinin izleneceğini belirten Eryılmaz, Borsa İstanbul’daki satışların hem faiz beklentileri hem de siyasi haber akışları nedeniyle devam ettiğini söyledi. Küresel piyasalarda ise Fed üyelerinin açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisinin altın-gümüş ve kripto piyasalarında sert hareketlere neden olabileceğini dile getirdi.

BORSA İSTANBUL'DA BASKI DEVAM EDİYOR

Eryılmaz, BIST 100 endeksinin 10.800 desteğini aşağı kırdıktan sonra düşüşün hızlandığını belirterek:

Endeks geçen haftayı 10.565 puandan kapattı.

Siyasi haber akışları, manipülasyon açıklamaları ve küresel satış dalgası Borsa İstanbul’u baskılıyor.

Son dönemde 10.300–10.400 bandından gelen alımlar dikkat çekiyor.

10.800 aşılmadan “baskı sona erdi” denemeyeceğini vurguladı.

Borsada kısa vadede yönü değiştirecek güçlü bir iç katalizör olmadığını söyleyen Eryılmaz, gözlerin Aralık başında açıklanacak Kasım enflasyonuna çevrildiğini ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DALGALANMALAR

Geçen hafta altın ve gümüşte görülen yükselişin “anomali” olduğunu belirten Eryılmaz, hükümetin yeniden açılmasıyla piyasanın Fed’den hızlı faiz indirimi beklemeye başladığını söyledi.

Altında 2.245 dolara kadar yükseliş yaşandı.

Gümüş, altını geride bırakarak haftalık %4,6 arttı.

Ancak Fed üyelerinin temkinli mesajları sonrası:

Cuma günü altın %2,5, gümüş %3,5 düştü.

Bu hafta Fed üyelerinin açıklamaları ve çarşamba akşamı gelecek Fed tutanaklarının belirleyici olacağını söyleyen Eryılmaz, tarım dışı istihdam verisinin altın-gümüş tarafında yönü sert şekilde değiştirebileceğini vurguladı.

ABD ENDEKSLERİ VE BALON TARTIŞMASI

Küresel borsalarda da baskının sürdüğünü belirten Eryılmaz, Goldman Sachs ve Morgan Stanley yöneticilerinin “balon uyarıları”, hükümet kapanmasının politik etkileri, 2008 krizini tahmin eden Michael Burry’nin paylaşımları nedeniyle ABD endekslerinde beklenen toparlanmanın görülemediğini söyledi.

BITCOIN'DE AYI PİYASASI UYARISI

Geçen hafta yüzde 10 değer kaybeden Bitcoin’in son zirvesinden yüzde 20’den fazla gerileyerek teknik olarak “ayı piyasası”na girdiğini belirten Filiz Eryılmaz, piyasa için en kritik eşik olarak 93.000 doları işaret ediyor. Eryılmaz’a göre bu seviyenin altına inilmesi halinde düşüşün 84.000 dolara kadar derinleşmesi mümkün.

Bitcoin'in 95.136 dolardan işlem gördüğünü hatırlatan Eryılmaz, yukarı yönlü bir toparlanma için 96.000 doların aşılması gerektiğini vurguluyor.

Hükümetin yeniden açılmasının normal şartlarda kripto paralara pozitif yansıması gerektiğini söyleyen Eryılmaz, ancak Fed üyelerinden gelen “Aralık ayında faiz indirimi beklemiyoruz” açıklamalarının hem kripto paralarda hem de ABD borsalarında baskıyı artırdığını ifade ediyor.

PİYASA ARALIK İÇİN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ GERİ ÇEKTİ

Filiz Eryılmaz, piyasadaki beklentilerin belirgin şekilde değiştiğini ve Aralık ayı için faiz indirimi ihtimalinin yüzde 44’e gerilediğini belirtiyor. Eryılmaz, buna karşılık piyasaların artık yüzde 56 olasılıkla Aralık toplantısında faiz indirimi beklemediğini dile getiriyor.

BU HAFTA FED ÜYELERİ KONUŞACAK

Eryılmaz’a göre bu hafta Fed üyelerinin yapacağı açıklamalar kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta üyelerden gelen mesajların piyasayı tamamen tersine çevirdiğini hatırlatan Eryılmaz, benzer etkilerin bu hafta da yaşanabileceğini ifade ediyor.

FED TUTANAKLAI ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN ÖNEMLİ

Çarşamba akşamı yayımlanacak Fed tutanaklarının değerli metaller altın ve gümüş üzerinde etkili olacağını belirten Eryılmaz, her ne kadar hükümetin yeniden açılması nedeniyle tutanaklardaki bazı bölümlerin güncelliğini kaybetmiş olabileceğini söylese de, üyelerin kendi aralarındaki değerlendirmelerin özellikle Aralık ayı belirsizliği açısından takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Eryılmaz, "Bu nedenle çarşamba akşamı altın gümüş tarafında bence hatta buna perşembeye yansımaları, cuma yansımaları olacaktır. Çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ YÖN BELİRLEYECEK

Eryılmaz, perşembe açıklanması beklenen ve teknik gerekçelerle daha önce yayımlanamayan tarım dışı istihdam verisinin haftanın en kritik başlıklarından biri olduğunu ifade ediyor.

Veri zayıf gelirse: Aralık ayında faiz indirimi beklentisi yeniden güçlenebilir; altın ve gümüş yukarı tepki verebilir.

Veri güçlü gelirse: Altın ve gümüşte yeni baskı oluşabilir ve destek seviyeleri test edilebilir.

NVIDIA BİLANÇOSU

Eryılmaz, verilerin zayıf gelmesi durumunda altın-gümüşte tepki alımı görülebileceğini, güçlü gelmesi halinde ise baskının artacağını belirtti.