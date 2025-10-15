Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde henüz istenen noktaya gelmediğini belirterek, “ABD bile yüzde 2.4’lük enflasyona rağmen hâlâ mücadele ediyor. Türkiye’nin gideceği daha çok yol var” dedi.

Eryılmaz, 2026 yılının enflasyonla mücadele açısından daha zor geçeceğini vurgulayarak, “Önümüzdeki dönem para politikası açısından daha dikkatli adımlar gerektirecek” ifadelerini kullandı.

POWELL VE TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ALTINI FIRLATTI

Asya piyasalarının açılmasıyla altının tarihi rekor kırdığını belirten Eryılmaz, gelişmenin Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından geldiğini söyledi.

“Powell, Fed’in miktarsal sıkılaştırmayı durduracağını açıkladı. Bu da piyasada daha fazla likidite olacağı anlamına geliyor” diyen Eryılmaz, bu mesajın “görece güvercin” olarak değerlendirildiğini belirtti.

“Faiz indirimleri ve artan likidite beklentisi altın fiyatlarını destekliyor” diye ekledi.

TİCARET GERİLİMİ ALTINI PARLATIYOR

Eryılmaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik açıklamalarının da altın fiyatlarını etkilediğini söyledi.

“Trump, Çin’in ABD’den soya fasulyesi almadığını dile getirdi. Bu durum ticaret savaşlarının süreceği anlamına geliyor. ABD-Çin gerilimi arttıkça güvenli liman talebi de artıyor. Altın bu nedenle değer kazanmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINI SATMAYIN AMA DİKKATLİ OLUN

“Altını alalım mı, satalım mı?” sorusuna yanıt veren Eryılmaz, mevcut pozisyonların korunması gerektiğini belirterek, “Altını satmayalım, elde tutalım. Gümüş için de aynı şey geçerli. Ancak yeni alım yapacaklar dikkat etmeli” dedi.

Eryılmaz, teknik açıdan altının 4.060–4.120 dolar aralığında güçlü momentum yakaladığını ifade ederek, “Gram fiyatı 5.550 TL üzerinde kaldığı sürece alım yapılabilir. Fakat bu bir yatırım değil, trade fırsatıdır. Aşırı yüklü pozisyonlardan kaçınılmalı” uyarısında bulundu.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞLER VE VOLATİLİTE UYARISI

Gümüş yatırımcılarına özel uyarıda bulunan Eryılmaz, “Dün gümüşte yüzde 6’lık sert düşüş yaşandı. Londra’da arz sıkıntısı nedeniyle uçaklarla gümüş Amerika’ya taşındı. Bu nedenle spot ve vadeli piyasalar arasındaki fark kapandı” dedi.

Gümüşün altına kıyasla daha düşük likiditeye sahip olduğunu hatırlatan Eryılmaz, “Bu nedenle fiyat hareketleri daha sert olabilir. 56 doları görmesi muhtemel ama kar satışları da yaşanacaktır” diye konuştu.

"HER GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Altın ve gümüşte orta-uzun vadede yönün yukarı olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Altında güçlü bir geri çekilme beklemiyorum. Ancak kısa vadede sert dalgalanmalar görülebilir. Her gerileme, özellikle altında, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.