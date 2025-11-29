Aralık ayında Fed’den faiz indirimi beklentisi güçlenirken, altın fiyatları yükselişe geçti. Kısa ve uzun vadeli yatırımcılar, piyasada alım-satım için uygun zamanı yakalamaya çalışıyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcılara altın piyasasındaki önemli “8 saat” detayını açıkladı.

29 Kasım 2025 itibarıyla gram altın, ons altın ve çeyrek altının fiyatları merak konusu olurken, serbest piyasa ve Kapalı Çarşı’daki fiyat hareketleri yakından takip ediliyor. Altın, yatırımcısına 2025 yılında yüzde 85’in üzerinde getiri sağladı. Kısa vadeli yatırımcılar ise doğru alım-satım zamanı konusunda analizlerini sürdürüyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı YouTube yayınında altın fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekti. Eryılmaz, “Fed’in faiz indirecek fiyatlamasının güçlenmesi… Geçen hafta çok sayıda Fed üyesi farklı açıklamalarda bulundu. Son konuşanlar ise hep güvercin bir tutum sergiledi. ABD’den gelen veriler biraz karışık” dedi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Rusya-Ukrayna cephesinde piyasaların umutlu olduğunu belirten Eryılmaz, altının bu gelişmelerle de fiyatlandığını vurguladı. Filiz Eryılmaz, “Fed faiz indirecek fiyatlamasıyla 4 bin 185 dolar en yüksek aslında bizim için, kritik bir yer. Eğer buranın üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı, belki 8 saate bile kalmadan 4 bin 250 dolara gidebilir” diye konuştu.

TARİHİ ZİRVE İHTİMALİ GÜÇLÜ

4 bin 185 doların TL karşılığının 5 bin 700 TL olduğunu ifade eden Eryılmaz, gram altın için de kritik seviyeleri paylaştı: “Gram eğer 5 bin 720 TL üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı 5 bin 800 TL’ye gider. 5 bin 800 TL üzerindeki kalıcılıklarda da yeni tarihi zirveye gitme ihtimali oldukça güçlü görünüyor.”

KRİTİK 8 SAAT DETAYI

Kısa ve uzun vadeli yatırımcıları ayrı ayrı değerlendiren Eryılmaz, “Şu an satmıyoruz. Altınlarımızı, gümüşlerimizi elimizde tutmaya devam ediyoruz. Kısa vadeciler, 4 bin 185 dolar üzerinde en az 8 saat kalış görüyorlarsa 4 bin 250 dolara kadar kar potansiyeli var. Uzun vadelilere önerim ise paramızı kademeli olarak alımda değerlendirmeleri” dedi.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Gümüşün, 2025’te ons altından daha fazla getiri sağladığını belirten Eryılmaz, şunları söyledi: “İnanılmaz bir gümüş hareketi var, altına göre çok daha güçlü gidiyor. Olur da 77 TL’nin altına kırarsa, temel nedenler devam ederse gümüşte 62 dolara gitme potansiyeli var. Gümüşleri satmıyoruz. Bu yükselişler tepki mi yoksa kırılım mı, henüz net değil; ama yakın vadede alım fırsatı sunuyor.”