Asgari ücret ve emtia piyasalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, hem enflasyon beklentileri hem de altın–gümüş fiyatlarında yıl sonu görünümüne ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Sözcü TV’ye konuk olan Eryılmaz, hükümetin geçen yıl uyguladığı formüle işaret ederek bu yıl da benzer bir tablonun gündeme gelebileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE GEÇEN YILIN FORMÜLÜ MASADA

Eryılmaz, geçen sene asgari ücret artışının beklenen enflasyon baz alınarak yapıldığını ve yüzde 4 refah payıyla toplamda yüzde 30 zam geldiğini hatırlattı.

Bu yıl için de aynı senaryonun güçlü olduğunu belirten Eryılmaz, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 19 olduğunu vurguladı. Beklentilerin üzerinde bir oranla birlikte yüzde 4 ya da 5’lik refah payının eklenebileceğini söyleyen Eryılmaz, “Benim beklentim minimum yüzde 23, maksimum yüzde 26 düzeyinde” dedi.

Bu hesaplamaya göre yüzde 23 zam durumunda asgari ücret 27 bin 187 TL olurken, yüzde 25–26 bandında artışın 27 bin 630 TL seviyesine tekabül ettiği belirtildi.

ALTINDA DALGALI SEYİR

Altında geçen hafta dikkat çekici hareketler yaşandığını aktaran ALB Yatırım Başekonomisti Eryılmaz, ABD’de hükümetin açılmasının normal şartlarda altın ve gümüşü baskılaması gerektiğini ancak bunun tam aksi bir tablo oluşturduğunu söyledi.

Yatırımcıların, “Hükümet açıldı, veriler açıklanmaya başlayacak; verileri gören Fed de faiz indirecek” algısıyla hareket ettiğini ifade eden Eryılmaz, dün ise tam tersi bir durum yaşandığını belirterek:

“Altın ve gümüş sert düştü. Fed üyeleri konuşunca değerli metaller geriledi. Fed yetkilileri ‘faiz indirimine gerek yok’ deyince piyasalarda karışıklık oluştu.”

Altında belirli noktalarda düşüşler görülebileceğini ancak genel yönün yukarı olduğunu vurgulayan Eryılmaz, gram altında 6 bin TL üzeri beklentisini paylaştı.

Ons altında ise 4 bin 380 dolar üzerinde tutunulması hâlinde güçlü bir rallinin mümkün olduğunu, ancak “durdurulamayan altın için biraz daha zamana ve ek katalizörlere ihtiyaç olduğunu” söyledi. Eryılmaz’a göre altın ve gümüş bir süre yerinde seyredebilir.

GÜMÜŞ 2025'İN ÖNE ÇIKANI OLDU

Bu yılın “gümüş yılı” olduğunu vurgulayan Eryılmaz, gümüşün altını bile geçtiğini belirtti. Fed'in faiz indirmesi, güvenli liman talebinin sürmesi ve resesyon riskinin oluşmaması halinde gümüşte güçlü yükselişler yaşanabileceğini ifade etti.

Ancak büyüme rakamlarının kötü gelmesi hâlinde gümüşte daha zayıf bir seyrin görülebileceğine dikkat çekti. Eryılmaz, gümüşün endüstriyel bir ürün olduğunun altını çizerek, “Altın tarafına sert satış gelirse gümüş daha sert düşer. Aksi durumda yükseliş olursa da gümüş yükselecek” dedi.

FİZİKİ Mİ FON MU?

Altın ve gümüş yatırımında fiziki mi yoksa fon mu tercih edilmesi gerektiği sorusuna da yanıt veren Eryılmaz, yatırım süresinin belirleyici olduğuna işaret etti.

Kısa vadeli al–sat yapmak isteyenlere AltınS1 veya borsada işlem gören altın sertifikasını öneren Eryılmaz, gümüş için ise GMSTR adıyla bilinen Gümüş ETF’sine dikkat çekti.

Çalınma riski yoksa ve uzun vade düşünülüyorsa fiziki altın veya gümüşün de tercih edilebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’ın değerlendirmeleri, yıl sonu yaklaşırken hem ücret politikaları hem de değerli metallerde yön arayışının sürdüğü bir dönemde önemli bir yol haritası niteliği taşıyor. Hem altın–gümüşteki dalgalanmanın hem de asgari ücretteki olası artışın, piyasaların seyrini belirleyen başlıca gündem başlıkları olmaya devam edeceği görülüyor.