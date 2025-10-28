

Altın fiyatları son günlerde sert düşüşler yaşıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik ılımlı hava güvenli limanlara olan talebi azalttı. Yaşanan gelişmeler ons altında kritik eşik olan 3 bin 985 dolar seviyesinin hızla kırılmasını tetikledi. Ons altın bugün öğlen seansında 3 bin 887 dolar seviyesine kadar geriledi.

Gram altın ise resmi rakamlarda 5 bin 228 liraya kadar gerileme gösterdi.

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, düşen altın fiyatlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kaya, ons altın ve gram altın için kritik seviyeleri sıralayarak, düşüşlerin daha da derinleşebileceğini belirtti.

Kaya şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta Çarşamba günü Fed faiz kararı var. Fed Başkanı Powell’un açıklamaları olacak. Fed’den 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Fed uzun süredir bilançoyu kısıyor. 9 trilyon dolar seviyesinden 6,5 trilyon dolar seviyesine kadar geldi. Fed bu bilançoyu kısmayı durdurursa bu da elbette özellikle kripto varlıklar ve ABD hisse senetleri açısından önemli bir katalizör olacak.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Hem eylül hem de ekim ayında önemli kazançlar elde etti. Sonrasında altında bir düzeltme gördük.

Fed’in faiz indirim sürecine devam etmesiyle riskli varlıklara yönelim arttı. Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşları altın üzerinde etkili olmuştu. Tarafların yeniden müzakerelere başlaması altın fiyatlarında yükselişi durdurdu ve kar satışlarına neden oldu.

ALTIN İÇİN KRİTİK BÖLGE

Kısa dönemde altın fiyatlarında takip etmemiz gereken kritik bölge 4.000 seviyesi. Bu seviye altında 3.940–3.950 bandı bulunuyor. Eğer bu bölge kaybedilirse ons altın 3.800 doların altına kadar gerileyebilir.

4.000 dolar üzerinde kaldıkça ve 4.050–4.070 dolar seviyesi yukarı doğru aşılırsa altında yön tekrar yukarı olur. Yukarıda 4.096 dolar direncini, aşağıda ise 4.000 ve 3.950 dolar seviyelerini takip ediyoruz.

GRAM ALTIN ÇAKILABİLİR

Gram altında kritik desteğimiz 5.294 TL seviyesi. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 5.000 TL bölgesi gündeme gelebilir. Bu düşüşler orta ve uzun dönem açısından alım fırsatı olarak görülebilir.

Gümüşte de aşağı yönlü hareket devam ediyor. Burada kritik desteğimiz 4.589 dolar bölgesi. Yukarı yönlü trendin devamı için 4.753 dolar üzerinde kalmamız gerekiyor.

ORTA VE UZUN VADE YATIRIMCILARI DİKKAT

Orta dönemden kastım 1 yıllık süreç, uzun dönem ise 1 yıl üstü süreç. Altın bu ölçekte tekrar yükselmeye devam edecek. Orta ve uzun dönem yatırımcıları altınlarını tutmaya devam edebilir.

Burada güzel kazançlar elde ettik. ABD hisse senetleri tarafında güzel kazançlar elde ettik. Yine mevduat tarafında tuttuğumuz varlıkları yıl ortasında borsaya aktardık. Burada da iyi durumdayız.

KASIMDA KRİPTOLARA DİKKAT

Sadece kripto varlıklardaki sepetimiz iyi gitmiyor. Orada da kripto para ekosisteminde de artık kasım ortaları gibi, kasım başlarından başlayarak kasım ortalarından sonra aralığa kadar bir ralli görebiliriz. Elbette bu ralli önceki dönemlerdeki gibi olmayacak. Ancak iyi bir kazanç fırsatı bize oluşturabilir.