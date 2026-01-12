Sözcü TV’ye katılan Erdal Özel, emekli ve asgari ücretliye ara zam geleceğini söyleyerek altına yönelik beklentilerini dile getirdi.

Emekliye daha fazla zammın şu an için yapılmasının mümkün olduğunu düşünmediğini belirten Özel, bunun siyasi faktörlerden kaynaklandığını ifade etti. İlk etapta bir sonuç alınamayacağını, ancak temmuz ayında emeklilere yönelik bir destek geleceğini düşündüğünü söyledi. Buradaki temel sorunun kök maaş problemi olduğuna dikkat çeken Özel, asıl etkinin bu alanda çözüleceğini belirtti. Kök maaşın yukarı çekilerek düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, vatandaşın primine göre bir maaş talep ettiğini ifade etti.

2027 SEÇİM YILI MI?

Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle birlikte piyasaya para akışının artabileceğini belirten Özel, bunun finansmana erişimi kolaylaştırabileceğini söyledi. Yılın ikinci yarısından itibaren piyasada bir rahatlama görülebileceğini ifade eden Özel, emekli ve asgari ücretlilere de bu dönemde ara zam yapılabileceğini dile getirdi.

Bu sürecin seçim dönemine kadar devam edebileceğini belirten Özel, öncelikli hedefin enflasyonun durdurulması olması gerektiğini vurguladı. 2026’nın ikinci yarısından itibaren seçime kadar finansmana erişimin kolaylaşabileceğini ifade eden Özel, bunun iyimser bir tablo olmadığını, yalnızca bir–bir buçuk yıllık geçici bir rahatlama anlamına geldiğini söyledi. Seçim sonrasında ise bu sürecin faturasının halka vergiler yoluyla ağır şekilde ödetileceğini dile getirdi.

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

ABD’den gelen veriler ve öncü göstergelerin altın fiyatlarını etkilediğini belirten Özel, altındaki asıl yükseliş nedeninin jeopolitik riskler olduğunu söyledi. İran’da yaşanan iç karışıklıklara ve ABD’nin olası müdahalesine dikkat çeken Özel, Donald Trump’ın Grönland açıklamalarını da bu riskler arasında değerlendirdi.

Altındaki sıçramaların büyük ölçüde Trump’a bağlı gelişmelere göre şekillendiğini belirten Özel, bu riskler ortadan kalkmadıkça altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi. Jeopolitik risk ortamında merkez bankalarının altına yönelmesinin de bu süreci desteklediğini ifade eden Özel, mayıs ayında gram altının 8 bin 500 liraya ulaşabileceğine dair beklentisini dile getirdi.

Bu öngörüsünü, jeopolitik risklerin azalacağına dair ihtimali düşük görmesine bağlayan Özel, dünyada bir enerji savaşı yaşandığını ve bunun yakın zamanda Venezuela örneğinde görüldüğünü söyledi. Ancak Venezuela’daki gelişmelerin, doğrudan halk desteği olmadan hükümete yönelik bir hamle olması nedeniyle altın tarafında güçlü bir hareketlilik yaratmadığını ifade etti.

Özellikle İran’daki karışıklıkların merkez bankalarını rezervlerini altına yönlendirmeye ittiğini belirten Özel, yeni rekorların devam edebileceğini söyledi. Altındaki sert yükselişin, dünyada suların durulmasıyla bağlantılı olduğunu ancak şu aşamada bunun gerçekleşmeyeceğini ifade eden Özel, benzer bir hareketin gümüş tarafında da görüldüğünü dile getirdi.