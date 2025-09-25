ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün oval ofiste bir araya gelecek olması piyasaları hareketlendirdi.

Ünlü ekonomist Devrim Akyıl, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu canlı yayınlanan "Para Politika Ve Hayat Programında" görüşmeye ve piyasalara etkilerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Akyıl'ın piyasalara yönelik 'Ekim ayında sert dalgalanmalar' olabilir değerlendirmesi dikkat çekti.

Akyıl'ın dikkat çeken açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

"ULUSLARARASI SERMAYE TÜRKİYE'YE PARA GETİRECEK Mİ?"

"Döviz olsaydı Merkez Bankası her gelişmede döviz bozmazdı. Bizim ihtiyacımız boeingleri daha pahalıya alacağımız anlaşmalardan öte bizim derdimiz o döviz gelecek mi? Uluslararası sermaye Türkiye'ye para sokacak mı? Türkiye son 8 aydır negatif haberler nereden geliyor? İç siyasetteki yargı operasyonlarından, süreçlerden geliyor.

"KISA VADEDE POZİTİF, EKİM AYINA DİKKAT!"

Ne oluyor o zaman çok az kalmış yabancı panikle aşağı doğru satış yapıyor borsada. Bunun Türkiye'de pozitif sonuç vermeyeceğini görüyor çünkü. Bütün bu gelişmeler kısa vadede bir pozitif hava yaratabilir.

Bu akşam ki görüşmede kısa vadede pozitif bir hava da geçebilir ama bütün bu gelişmeler geçip gittikten sonra iç siyasette 'bir acaba onay alma süreci geldi' deyip ekim ayında çok sert dalgalanmaların gelme ihtimalini de bir yere not etsin seyirciler... Amerika artık arkamızda da tam olarak Amerika'dan ne konusunda destek alınıyor."