Türkiye'de görülen yüksek enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyen milyonlarca vatandaşın ilk tercihi olan 'güvenli liman' altın, bugün yaşadığı yükselişle tarihi seviyelere yükseldi.



Küresel piyasalarda ons altının fiyatı 4 bin doları ilk kez aşarken, gram altın Kapalıçarşı'da 5 bin 500 lira, çeyrek altın ise 9 bin 500 TL seviyesini test etti.





Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ne kadar devam edeceği merak konusu olurken, yatırımcılara önemli uyarı ekonomist Atilla Yeşilada'dan geldi. Mesele Ekonomi programına konuşan Yeşilada, altın fiyatlarındaki kontrolsüz yükselişin altında 'gerçekçi' bir neden yatmadığını belirterek, yükseliş trendinin yakın zamanda tersine döneceği uyarısında bulundu.



ALTINDA İBRE TERSİNE DÖNECEK



Yeşilada, altın fiyatlarında yaşanan son yükselişlerle birlikte yatırımcı için tehlikeli bir eşiğe gelindiğine dikkat çekti ve altın piyasasında oluşan balonun mutlaka söneceğini belirtti. Fiyatların yakın zamanda sert şekilde düşmesinin son derece olası olduğunu hatırlatan Yeşilada, mevcut seviyelerden altın alımının ise yapılabilecek en kötü yatırım tercihi olduğunu vurguladı.

Altın fiyatları daha fazla yükselir mi? sorusunu yanıtlayan uzman isim "Kesinlikle artık altın falan satın almayın. Ons altın dolar bazında yüzde 35-40 seviyesinde prim yapmış durumda. Çok büyük bir balon haline gelmeye başladı ve artık yavaş yavaş kar realizasyonuna geçmelisiniz" ifadelerini kullandı.