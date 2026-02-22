Son haftalarda borcunu ödeyemeyerek intihar eden iki kişinin senetleri tefeci çetesinden çıktı... Muğla Milas’ta, ekiplerce yürütülen planlı soruşturma kapsamında tefecilik şebekesi deşifre edildi. Şebekenin yüksek faizle borçlandırdığı Önder Özer bir süre önce intihar etti.





45 yaşındaki emlakçı Önder Özen



Bunun üzerine Özer’in oğlu M.A.Ö., babasını yüksek faizle borçlandırdığını öne sürdüğü tefecilerden M.D.’nin oğlu Ali Taha Demir ve Halil İbrahim Tuzcu’yu öldürdü.



BORÇ SENETLERİ BULUNDU



Aynı tefecilik şebekesi tarafından borçlandırılan Serkan Alkaya da, evini devretmek zorunda kalıp ardında mektup bırakarak intihar etti. Tüm bu olayların neticesinde soruşturmayı derinleştiren ekipler, tefecilik şebekesine üye 5 kişinin kimliğini belirledi. 17 Şubat’ta Muğla Milas ve Osmaniye’de 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Silahlı saldırı sonucu öldürülen 18 yaşındaki Ali Taha Demir



Hakkında yakalama kararı bulunan A.B., M.D., N.B., A.T. ve G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise intihar eden S.A. adına düzenlenmiş 1 milyon 500 bin lira tutarında senet fotokopisi, intihar eden Önder Özer adına düzenlenmiş 1 milyon 650 bin lira tutarında senet fotokopisi, 1 adet 5 milyon TL tutarında senet ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.D., N.B., A.T. ve G.K. tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.