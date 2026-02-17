Elazığspor, Gençlerbirliği, G.Antep, Rizespor, G.Birliği, Bursa, A.Gücü, Eyüp, Pendik ve son olarak Iğdır FK'da teknik direktörlük yapan Beşiktaş'ın efsane kaptanı İbrahim Üzülmez, kebap restoranı açtı.

AÇILIŞA ŞENOL GÜNEŞ DE KATILDI

İbrahim Üzülmez'in İstanbul, Bostancı'daki kebap ve lahmacun ağırlıklı menüsü olan 'Pergeli' adlı restoranının açılışına milli takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş ve eski takım arkadaşı Recep Çetin de katıldı.

3 HAFTA ÖNCE GÖREVİNDEN AYRILDI

Deneyimli futbol adamı, son olarak çalıştırdığı Iğdır FK'dan 22 Ocak'ta ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kulübümüz, teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süreleri boyunca kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz."