Sao Paulo'da yaşayan 25 yaşındaki Maria Katiane Gomes da Silva, oturduğu apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan eşi Alex Leandro Bispo dos Santos'un ifadesi ise polis bulgularıyla çelişti.

Yaşam tarzı ve günlük hayat paylaşımlarıyla tanınan Gomes da Silva’nın ölümünün ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Bispo dos Santos eşinin cansız bedenini bina girişinde kucağında tuttu.

EŞİ İNTİHAR DEDİ AMA...

Gözaltına alınan şüpheli, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Ancak soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bu savunmanın gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Yetkililer, görüntülerde Maria Katiane Gomes da Silva’nın ölümünden kısa süre önce fiziksel şiddete maruz kaldığının açıkça görüldüğünü açıkladı. Bu bulgu, olayın bir cinayet olabileceği şüphesini güçlendirdi.