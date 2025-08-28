Mizah içerikleriyle Instagram'da 125 bin takipçiye ulaşan Enes Güler, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

Son günlerde sanat camiası taciz ifşalarıyla sarsılırken, bir ifşa da ünlü fenomenden geldi.

Enes Güler, 'Anneme söz verdim, 100 bin takipçiye ulaştığımda intikamını alacağım' diyerek, son videosunda babası İ. Güler'i ifşa etti.

Ünlü fenomen, babasının 10 yıl önce gece yarısı eve akli dengesi yerinde olmayan bir adamla geldiğini ve zorla annesiyle birlikte olmak istediğini anlattı.

Güler, annesinin yarı çıplak bir şekilde mısır tarlasına kaçtığını, birlikte sakladıklarını söyledi.

Enes Güler'in 'ifşasının' tamamı şöyle:

'ANNEMİ KURTARDIM'

Arkadaşlar selam! Bugün anneme 10 yıl önce anneme verdiğim sözü tutacağım. Ben anneme demiştim ki '100 bin takipçim olunca senin intikamını alacağım'

Benim annem, ben 15 yaşındayken zorla taciz edilmek üzereydi. Gece 3-4 sularında, akli dengesi yerinde olmayan, şişman bir adamı eve getirdi. Sarhoşlardı ve zorla annemle birlikte olmak istediğini söyledi(Deli adamla beraber). Ve olay şiddet boyutuna geldiğinde ben artık yataktan fırlayıp, annemi kurtarmak durumunda kaldım. Köy yerindeydik, saat gece 3'te annemin üstü yarı çıplak, mısır tarlasının ortasında annemle bir saat saklandık. Kız kardeşim evde uyuyordu.

'OKULU BIRAKIP ŞEHRİ TERK ETTİK'

Ben o zaman 15 yaşında bir çocuktum. Ve okulu falan bırakıp, o şehri evi terk edip aynı gece annemi ve kız kardeşimi alıp onlara daha iyi bir hayat sunabilmek için bir işe girdim. Onlara daha iyi bir hayat verdim. Ve onlara bir söz verdim, ben bir gün ünlü olacağım. Sen ne kadar mahkemelerde hakkını bulamasan da ben dedim bunu bir gün herkese anlatacağım. Çünkü biz hep bunu anlatmaktan utandık. Sanki utanması gereken kişiler bizmişiz gibi.

'ŞU AN HAPİSTE'

Hakkımı ne babama ne de babamın sülalesine helal etmiyorum. Çünkü onlar da bize asla sahip çıkmadı. Bizi hep yalanladılar. Ya 15 yaşında bir erkek çocuğu niye bu konuda yalan konuşsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Rezil herifin adını anmak istemiyorum. Düzce'de yaşıyor ve şu an hapiste. Allah bilir neyden girdiyse yani.