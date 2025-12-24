Sosyal medya hesabından sergilediği lüks hayatıyla dikkat çeken ve Mısırlı iş insanı Seif El Attal’la yaşadığı ilişkiyle gündem olan Ezgi Fındık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında fuhuş ve uyuşturucu suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı.



SORUŞTURMANIN KİLİT İSMİYLE YAKIN ARKADAŞ ÇIKTI



Fındık'ın ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının kilit ismi olan ve 'ünlülerin torbacısı' olarak tanıtılan Sercan Yaşar ile yakın arkadaş olduğu öğrenildi.