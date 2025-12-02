Kolombiya’da motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Karen Sofia Quiroz Ramirez, geçirdiği korkunç kaza sonucu yaşamını yitirdi. “Bikegirl” olarak bilinen 25 yaşındaki genç fenomenin ölümü, takipçilerini yasa boğdu.

KAMYONA ÇARPTI

TMZ’nin Güney Amerika basınına dayandırdığı habere göre kaza, Kolombiya’nın Floridablanca kentinde meydana geldi. Ramirez, motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın, ardından başka bir kamyonun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kolombiya Ulaştırma Yetkilisi Jahir Andres, ilk incelemelere göre kazanın “iki araç arasında şerit değiştirerek ilerleme” nedeniyle yaşandığını ifade etti.

SAATLER ÖNCE O PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Genç fenomenin ölümü, kazadan yalnızca birkaç saat önce yaptığı paylaşım nedeniyle çok daha büyük bir yankı uyandırdı. Ramirez, sosyal medya hesabında “Umarım kaza yapmam, çünkü kask takmıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşım, ölümcül kazanın ardından yeniden gündeme gelerek sosyal medyada büyük tartışma yarattı.