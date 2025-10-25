2 yıl aşk yaşadığı oyuncu Şükrü Özyıldız'la ilişkisi 7 ay önce sona eren fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor...

Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak 8 gündür hastanede yattığını ve ateşinin hiç düşmediğini açıkladı.

Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan."

"Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak."

"Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor."

"Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş. Korkmaya başladığım için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası."