İtalya'nın Napoli kentinde yaşayan ve sosyal medyada ailesiyle ilgili paylaşımlarıyla tanınan 38 yaşındaki Yulia Burtseva, Moskova’da geçirdiği estetik cerrahi operasyonun ardından yaşamını yitirdi

Sosyal medyada binlerce takipçiye sahip olan 38 yaşındaki fenomen Yulia Burtseva, Moskova'da geçirdiği estetik operasyon sonrasında fenalaştı. Durumu hızla kötüleşen Burtseva, hayatını kaybetti. Yaşanılan olay sağlık ihmali şüphesiyle soruşturuluyor.

AMELİYAT SONRASINDA KÖTÜLEŞMEYE BAŞLADI

4 Ocak tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da özel bir klinikte estetik olan ünlü fenomen, kalça estetiği/göbek uplifti (butt-lift) gibi estetik işlem yaptırdı. Ameliyatın hemen ardından fenalaşan Burtseva, iyice kötüleşti ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel Rus haber kaynaklarına göre, Burtseva’nın ameliyat sonrası anafilaktik şok geçirmişti. Bu durumun cerrahi ekip ve klinik hakkındaki soruşturmayı başlatan önemli nedenlerden biri olduğu ifade ediliyor.

DAVA AÇILDI

Olayla ilgili olarak Moskova Soruşturma Komitesi tarafından "profesyonel görevlerin yerine getirilmesindeki ihmâl şüphesiyle bir ceza davası" açıldı. Yetkililer, ameliyatı gerçekleştiren klinik çalışanının doktorluk yetkisi ve uzmanlık durumu da dahil olmak üzere olaya ilişkin kayıtları topluyor ve adli tıp incelemeleri yürütüyor.

SON PAYLAŞIMI OLDU

Ünlü fenomen ameliyata girmeden birkaç saat önce ise bir kafede son videosunu yayınlaşmıştı.