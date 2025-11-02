Cox, bu cismin tamamen doğal bir kökene sahip olduğunu “Karbondioksit, su buzu ve diğer maddelerden oluşuyor. Yörüngesi beklendiği gibi; Güneş’in etrafında döndükten sonra galaksiye geri dönecek.” sözleriyle vurguladı.

ÜNLÜ FİZİKÇİDEN MİZAHİ GÖNDERME

Cox ayrıca, bu tür gök cisimlerinin yaşam barındıran yıldız sistemlerine ulaşma ihtimaline mizahi bir gönderme yaparak, “Umarım oradaki canlılar bizden daha aklı başında olur ve onu olduğu gibi görürler” dedi.

Bilim insanı kimliği kadar popüler bilim anlatıcılığıyla da tanınan Brian Cox, Manchester Üniversitesi Fizik ve Astronomi Okulu’nda görev yapıyor.

Aynı zamanda BBC’nin “The Infinite Monkey Cage” ve “Wonders of…” programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Cox, 1990’larda D:Ream adlı müzik grubunun klavyecisiydi. Grubun “Things Can Only Get Better” adlı şarkısı, 1997’de İngiltere İşçi Partisi’nin seçim kampanyasında marş olarak kullanılmıştı.

GÜNEŞ SİSTEMİNE GİRİP ÇIKACAK

3I/ATLAS, Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği bilinen üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçti. İlk olarak 1 Temmuz’da ATLAS teleskobu tarafından tespit edilen gök cismi, kısa süre içinde hiperbolik bir yörüngeye sahip olduğu belirlenerek “yıldızlararası” sınıfına alındı. Bu tür yörüngeler, cismin Güneş Sistemi’ne girip ardından çıkabileceği anlamına geliyor.

Temmuz sonunda Hubble Uzay Teleskobu tarafından yüksek çözünürlükle görüntülenen 3I/ATLAS’ın çekirdek çapı için üst sınır 5,6 kilometre olarak belirlendi. Etkin boyut, koma dahil olmak üzere yaklaşık 10 ila 15 kilometreye ulaşıyor. Ağustos ayında James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan analizlerde, yüksek oranda karbondioksit tespit edildi. Karbondioksit/su oranının alışılmış kuyruklu yıldızlara göre çok yüksek olması, cismin Güneş Sistemi dışında farklı koşullarda oluşmuş olabileceğine işaret ediyor.

'ALIŞILMADIK ÖZELLİKLERİ OLSA DA....'

Bu sıradışı yapı bazı iddiaların da temelini oluşturdu. Harvard Üniversitesi’nden astronom Avi Loeb, cismin Güneş Sistemi’ne “tasarlanarak” yönlendirilmiş olabileceğini ve hatta “mini-sondalar” bırakabileceğini ileri sürdü. Ancak gök bilimciler arasında hâkim görüş, 3I/ATLAS’ın alışılmadık özellikler taşısa da doğal kökenli bir kuyruklu yıldız olduğu yönünde.

NASA ise 3I/ATLAS’ın Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor ve bu tür yıldızlararası ziyaretçilerin, yakın Dünya cisimlerinin kökenini ve dinamiklerini anlamak için yürütülen uzun vadeli gözlemlerde büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor.