İtalyan futbol liginin ünlü takımlarından Palermo’nun eski kulüp başkanı Paul Baccalini’nin Milano’daki evinde ölü olarak bulunması futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Via Italia'nın haberine göre , 41 yaşındaki Baccagli’nin cansız bedeni Salı günü eşi tarafından evinde bulundu Baccagli’nin 2017'de kısa bir süre Palermo başkanlığı yaptığı 2016-17 sezonunda bir yatırım fonuyla birlikte kulübün çoğunluk hissesini satın almaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

Palermo kulübü Baccagli’nin ölümü ile ilgili yayınladığı mesajda;

" Palermo, Başkan Dario Miri ve tüm City Football Group ailesiyle birlikte, 2016-17 sezonunun son aylarında Palermo Başkanı Paul Baccaglini'nin zamansız ölümünden dolayı başsağlığı diliyoruz ." denildi.

PALERMO'YA OLAN SEVGİSİ

Baccaglini , Palermo'nun fanatik bir destekçisiydi ve hatta kulübü satın alma planını açıklamak için düzenlenen ilk basın toplantısında gazetecilere yaptırdığı çok özel dövmesini göstermişti.

Baccaglini göğsünün altına Palermo logosu ve kalp "dövmesi" yaptırarak, sevdiği kulübü her yere yanında götürmek istediğini belirtmişti.