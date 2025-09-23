Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında yorumcu Sinan Engin’in sözleri gündeme damga vurdu.

Sinan Engin, Mourinho’nun Portekiz’deki Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi Benfica’nın avukatlarıyla gizli bir görüşme yaptığını ileri sürdü. Engin, şu ifadeleri kullandı:

-Jose Mourinho, maçtan önce otelde Benfica’nın avukatlarıyla toplantı yaptı. Gitme planlarını çok önceden hazırlamış.

-Hatta başka bir oda daha tutmuşlar. UEFA ve FIFA bu durumu araştırmalı!

-‘Yöneticiyi tanımıyorum’ gibi sözler de tamamen kovulmak için planlı olarak söylendi.

Engin, Mourinho’nun Fenerbahçe’nin elenmesi üzerine de planlar yaptığını iddia ederek, "Konuşmamak adına paralar alıyor, çok aşağılık işler yapıyor. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde olmaması için çalıştı. Hatta ‘Şampiyonlar Ligi’nde ne işiniz var’ bile dedi" sözleriyle tepki gösterdi.