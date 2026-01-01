Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen, bu yıl ise Kocaelispor'da attığı goller ve yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Tayfur Bingöl İstanbul Bağdat Caddesi'nde trafikteyken taraftarlarla sohbet etti.

'RAFA SİLVA 10 NUMARA GİYMELİ, KAPTAN OLMALI'

Beşiktaş'ta zor günler geçiren Rafa Silva ile ilgili konuşan Bingöl, 'Onun gibi bir oyuncunun kaptan yapılması lazım, 10 numaralı formanın verilmesi lazım' dedi.

'KOCAELİSPOR'U DESTEKLEYELİM'

Bingöl bu sözlerinin ardından 'Ama Kocaelispor'u destekleyelim bak' ifadelerini kullandı.

Taraftarlar da Kocaeli Darıca'dan geldiklerini söyledi.

Kısa süreli sohbetin ardından ünlü futbolcu spor arabasıyla trafikte ilerledi.