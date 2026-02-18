Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken Ukrayna'daki zorunlu askerlik uygulaması bir kez daha tartışmaya açıldı. Ukrayna kulübü Kolos'un 24 yaşındaki futbolcusu Danylo Kolesnyk'in seferberlik görevlileri tarafından zorla alınmaya çalışıldığı ve yumruk atarak kaçtığı anlar gündem oldu.

Ukrayna ordusunun seferberlik görevlileri, Kolesnyk'i zorla askere almak için evinin önüne geldi. Askerler tarafından alıkonulmaya çalışan futbolcu, gelen görevlilere direndi. Kolesnyk, kendisini zorla askeri araca almak isteyen askeri yumruklayarak olay yerinden uzaklaştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ukrayna kulübü Kolos, 24 yaşındaki futbolcusu Danylo Kolesnyk'in bir askere alma görevlisine yumruk attığı anları Instagram'da paylaşarak orduya katılmak istemediğini açıkça göstermesinin ardından radikal bir karar aldı. Kolesnyk, videoyu silse de kulüp oyuncunun sözleşmesini feshetti ve ardından ordudan özür diledi.

Çıkan görüntüler ve yaşanan olayın ardından Ukrayna'daki seferberlik bir kez daha tartışma konusu oldu. "Busification" olarak tanımlanan yöntem, askerlik çağındaki erkeklerin yollarda veya kamuya açık alanlarda ani baskınlarla toplanmasına verilen ad olarak tartışmaya açıldı.