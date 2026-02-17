ABD'li The New York Times gazetesinin spor yayınları yapan eki The Athletic, dünyada tüm spor dallarından kulüplere yönelik "antrenörlük yapmanın en zor olduğu" takımlarla ilgili bir çalışma yaptı. Ünlü ABD gazetesinin listesinde Fenerbahçe de yer aldı.

Real Madrid, Chelsea, Manchester United, İngiltere Milli Takımı, Brezilya Milli Takımı, Bayern Münih ve Tottenham gibi futbol takımlarının olduğu listede Fenerbahçe'ye de ayrı bir parantez açıldı.

ANALİZDE 'HAVALİMANI' VURGUSU

Ünlü gazetenin analizinde "şampiyonluklar havalimanında kazanılır" sözüne de yer verildi. Yeni gelen oyuncuların direkt olarak sahaya ve skora etki edeceği düşüncesinin yalnızca taraftarlarda değil, kulüp yönetimlerinde de mevcut olduğunun altı çizildi. 'Anlık sonuç bekleyen' bu anlayış nedeniyle İstanbul'un üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta görev yapmanın diğer Avrupa kulüplerine kıyasla çok daha zor olduğu tespitine yer verildi.

EN UZUN ŞAMPİYONLUK HASRETİ

Haberde Fenerbahçe'nin en zor kulüp olarak gösterilmesine gerekçe olarak ise 2014'ten yana şampiyonluktan uzak kalmasına ve bunun kulüp tarihindeki en uzun lig kupası hasreti olmasına dikkat çekildi. Ezeli rakibi Galatasaray'ın son üç sezonda şampiyon olması da baskıyı artıran bir faktör olarak gösterildi.

YÖNETMESİ EN ZOR 5 TAKIM

Birçok kulübün yer aldığı listede yönetmesi en zor ilk 5 futbol takımı ise şu şekilde sıralandı:

1- Fenerbahçe

2- İngiltere Milli Takımı

3- Real Madrid

4- Manchester United

5- Tottenham.