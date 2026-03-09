İstanbul Etiler’de bulunan Woy’s Clup adlı eğlence mekanı ateşe verildi. Olayın ardından mekan sahibi Yusuf Durmuş (53), Üsküdar’daki evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Durmuş’un, geçen yılın başında “Şapkalılar” adlı çete tarafından tehdit edildiği ve kendisinden haraç istendiğini bildirdiği ortaya çıktı.



Şapkalılar çetesinin lideri Volkan Ramazan Ayhan



‘BEN ELÇİ GÖNDERİLDİM’

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; çete üyeleri birçok kez söz konusu mekana geldi. İlk gelişlerinde hesap ödemeyerek olay çıkaran şahıslar, 27 Ocak 2025’te ise 5 ayrı araçla 20’ye yakın çete üyesi Woy’s Clup’a geldi. Grubun başında olduğu iddia edilen Zeynel Eren’in, Yusuf Durmuş’a, “Ben elçi olarak gönderildim. Ya bize 1 milyon vereceksin. Ya da mekanın yüzde 20 hissesi ile, mekânın kapısını bize vereceksin” dedi. Eren, Durmuş’u çete yöneticisi Emre Kılıçkaya ile de görüştürdü.



Vücuduna 4 kurşun isabet ederek öldürülen işletme sahibi Yusuf Durmuş

‘OKMEYDANI EMRİMDE’

İddiaya göre; Kılıçkaya, Durmuş’a “Okmeydanı benim emrimde. Bu, sana kestiğimiz ceza” dedi. Durmuş, kısa süre sonra, çetenin lideri olduğu kaydedilen Volkan Ramazan Ayhan ile de telefonda görüştürüldü. Ayhan da benzer tehditlerde bulundu. Bu aşamadan sonra Zeynel Eren, belindeki silahı da göstererek Durmuş’a “Abileri duydun. İstediklerimizi vermezsen kafana sıkarız. Kimsenin ruhu duymaz” ifadelerini kullandı.

Durmuş, olaydan sonra durumu emniyete bildirdi. Çete, bilindiği gibi Yönetmen Seren Yüce’ye yönelik silahlı saldırı ile de gündeme gelmişti.