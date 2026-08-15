Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Op. Dr. Özlem Gültekin (48), İzmir'deki kliniğinde yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Gültekin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Gültekin'in cenazesine İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi. Gültekin, dün ikindi namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞİDDET İDDİALARIYLA SAVCILIĞA BAŞVURMUŞTU
Özlem Gültekin ile Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir'de evlendi. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir çocukları dünyaya geldi.
Gültekin, Aralık 2025'te Çelik hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurarak boşanma davası açmıştı.
Gültekin, Çelik'in saçını çektiğini, başını aracın camına vurarak kendisini darbettiğini ve tehditlerde bulunduğunu öne sürmüştü.
ÇELİK HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
Savcılık, Erhan Çelik hakkında "kadına karşı tehdit" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etmişti.
Çelik ise daha önce hakkındaki şiddet suçlamalarını kabul etmemişti.