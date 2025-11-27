Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile geçtiğimiz yıl ayrıldığı Sevinç Yıldız arasındaki babalık davasında DNA testi raporu hazırlandı.



Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, İstanbul 15. Aile Mahkemesi'ne sunulan rapora ile geçtiğimiz yıl dünyaya gelen İris Sera bebeğin biyolojik babası yüzde 99,99 oranında Raif Ali Dinçkök çıktı.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Raif Dinçkök’ten alınan DNA örneğini anne Sevinç Yıldız ve küçük İris Sera’nın profilleriyle karşılaştırdı. Rapor sonuçlarına göre Raif Dinçkök’ün, %99,99 ihtimalle biyolojik baba olduğu tespit edildi.



KISIRLAŞTIRMA AMELİYATI İLE GÜNDEM OLMUŞTU



Magazin basınında yer verilen haberlere göre Dinçkök, babalık davası açılmadan önce eski sevgilisi Yıldız'ın hamileliğini öğrenmiş ve devam eden süreçte dünyaya gelen İris Sera bebek ile büyük bir sarsıntı yaşamıştı.

Ünlü iş insanının yaşananların ardından 'vezektomi' (erkek tipi kısırlaştırma) ameliyatı olduğu öne sürülürken, DNA testi sonuçlarının mahkemeye iletilmesinden sonra neler yaşanacağı merak konusu oldu.



Raif Dinçkök'ün mahkeme kararıyla resmileşen babalığa sahip çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.





