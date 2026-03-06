İstanbullu ünlü turizmci ve iş insanı 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu, feci bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Muğla Bodrum’da yaşayan Murathanoğlu dün sabah alışveriş sonrası Rıza Anter Caddesi’ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.



20 METRE SÜRÜKLENDİ



İş insanı karşıya geçerken M.A’nın kullandığı beton mikseri çarptı. Murat Murathanoğlu çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.



VATANDAŞ TEPKİLİ



Murathanoğlu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kamyon şoförü M.A. gözaltına alındı. Feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yerinde toplanan vatandaşlar ise kamyon şoförlerine tepki gösterdi.



Murathanoğlu'nun İstanbul Nişantaşı'nda ve Torba’da restoran işlettiği biliniyordu.