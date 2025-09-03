Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait ‘TCG Işın’ gemisinin sürdürdüğü çalışmalara ‘TCG Alemdar’ gemisi de katıldı. Yukay'ın cansız bedeni TCG Alemdar gemisi tarafından yapılan çalışmalar sonucu denizden çıkarıldı.

İş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için planlanan çalışmalara katılmak için bölgeye, 26 Ağustos’ta Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın' gemisi geldi. Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının, o tarihten bugüne cenazeyi çıkarma çalışmaları titizlikle devam ederken, dün saat 18.30 sıralarında yola çıkan ‘TCG Alemdar’ isimli kurtarma gemisinin de sabah saatlerinde bölgeye ulaşarak cenazeyi çıkarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

CENAZE ÇIKARILDI

Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, kaybolduktan 30 gün sonra bugün bulunduğu yerden TCG Alemdar’daki dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

ASANSÖR SİSTEMİ KULLANILDI

Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile cenazeyi bir kez daha görüntüleyen Deniz Kuvvetleri personeli, asansör sistemiyle denizin dibine indi. 68 metre derinlikten özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, Bandırma Limanı’na getirildi.

OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpmasıyla hayatını kaybettiği değerlendirilen Yukay’ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.