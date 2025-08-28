Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları Zeynep ve Hasan Kayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu ABD'de yaşamını yitirdi.
Chicago Üniversitesi’nde bilişsel bilimler alanında eğitim alan Akçakayalıoğlu ve kısa süre önce Miami'de bulunan Miller Tıp Fakültesi’nde görevine başlayan Defne Akçakayalıoğlu'ndan acı haber geldi.
Aile taziye mesajında, "Defne Akçakayalıoğlu'nu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Seni sonsuza kadar kalbimizde yaşatacağız Defnemiz." ifadesi kullandı.
Defne Akçakayalıoğlu yarın (29 Ağustos Cuma) Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazını ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.