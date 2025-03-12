İş insanı Leyla Alaton, uçakta neden business sınıfında değil de ekonomi sınıfında uçtuğuna dair soruya cevap verdi. Alaton, "Ekonomide çok daha iyi hissediyorum" diyerek, tercihinin nedenini açıkladı. Kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Alaton, iş seyahatlerinde bile ekonomi sınıfını tercih ettiğini belirtti.

Alaton, şu ifadeleri kullandı:

"Hep ekonomi sınıfında uçarım. İyi de hissediyorum kendimi. Yüzeye bu kadar önem vermememiz lazım show business artık çok aldatıcı. Ülke için busienss'ı ancak, hiçbir yer kalmazsa ve gitmeye mecbursam alırım. Yani bayağı sıkılarak. 4 saatin üzerinde gidilecek bir yola ben bu yaşımda ancak business düşünebiliyorum. Ekonomi uçacak kadar da gencim bana sorarsan. O bir yaşlılık göstergesi. Ekonomi de çok da iyi hissediyorum kendimi. Hiçbir sorunum yok. Koltuk yerleri bana fark etmez. Beni de hiç etkilemez orada oturanın orada oturuyor olması."