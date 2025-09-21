Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini noktaladığı iş insanı İzzet Özilhan’dan ayrıldıktan sonra adeta yeni bir hayata adım attı. 4 Eylül’de tek celsede sonuçlanan boşanmanın ardından soluğu tatilde alan Ergene, soyadından da “Özilhan”ı çıkararak yeniden Yasemin Ergene ismini kullanmaya başladı.

Bir dönemin popüler dizisi Doktorlar’ın Ela karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, boşanmanın ardından yaptığı açıklamada “İhanet ya da aldatma yok” sözleriyle gündeme gelmişti. Boşanma sonrası Çekya’nın başkenti Prag’a giden Ergene, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla keyfinin yerinde olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynanasını Takipten Çıkardı

Boşanma süreci sonrası dikkat çeken bir adım daha atan Ergene, sosyal medya hesabından kayınvalidesi Emine Özilhan’ı takipten çıkardı. Daha önce aralarında pek çok tartışma yaşandığı ve evliliğe başlarda onay vermediği iddia edilen kayınvalide-gelin ilişkisinin bu hamleyle tamamen koptuğu yorumları yapıldı.

Yeni Hayat, Yeni Ev

Yasemin Ergene’nin boşanma sonrası Beykoz’daki bir siteye taşındığı da iddialar arasında. Ayrıca ünlü oyuncunun 3 milyon TL nafaka talebinde bulunduğu öne sürülüyor. Tüm bu gelişmeler, Ergene’nin uzun bir süre daha magazin gündeminde kalacağını gösteriyor.