ABD'de kurduğu lojistik firmaları ile tanınan milyarder iş insanı Ozan Baran, 10 yıl önce Miami'ye taşındığı eşi Süreyya Yalçın'a eşi benzeri görülmemiş bir hediye aldı.



Sabah'ta yer alan habere göre, cemiyet hayatının sevilen isimleri önceki gün İstanbul'da 60 davetlinin katıldığı özel bir kutlama yapmıştı.

727 MİLYON LİRALIK YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ



Gecenin ardından herkes, Baran'ın eşi Yalçın'a aldığı 10. yıl hediyesini merak ederken, ünlü iş adamının Yalçın'a 727 milyon TL değerinde jet satın aldığı ortaya çıktı.



Amerika'dayken ülkesini ve ailesini çok özlediğini söyleyen Yalçın, artık Türkiye'ye özel jetiyle gelip gidecek