İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Ocak’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin test sonuçları belli oldu. Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından altı kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde; Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın testleri pozitif çıktı. İKİ İSMİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI Öte yandan örnekleri incelenen isimlerden 2'sinin testi ise negatif çıktı. Testi negatif çıkan isimler Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.