İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şakir Paşa ve Ailesi dizinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok ünlü isim sosyal medyada tepki gösterdi.

NURGÜL YEŞİLÇAY

Tüm oyuncu arkadaşlarımın yanındayım! Tek tek yazmak için her dakika gündemi takip etmek gerekiyor. X hesapları kapanabiliyor, her an her şey olabiliyor."

KUBİLAY AKA

Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın.

KAAN URGANCIĞLU

Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir!

SENDİKADAN DESTEK AÇIKLAMASI

Oyuncular Sendikası da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üzümoğlu'na desteğini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

-Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyemiz, meslektaşımız, arkadaşımız Cem Yiğit Üzümoğlu bu sabaha karşı gözaltına alınmıştır.

-Soruşturmanın içeriğine dair bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarıyla iletişim halindeyiz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir.

Öte yandan Müjdat Gezen, boykot çağrısı yaptığı için TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Usta sanatçı Müjdat Gezen, Aybüke Pusat'a sahip çıkarak iş teklif etti.