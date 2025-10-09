İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu ile oyuncular Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Metin Akdülger ve Berrak Tüzünataç da bulunuyor.

Haklarında gözaltı kararı olmadığı belirtilen ünlüler ifade ve kan verme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örnekleri alınan ünlüler, ardından komutanlıktan ayrıldı.

İŞTE SORULAR

Ekol TV Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Ünlü isimlerin soruşturma kapsamında verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Ünlülere aynı sorular soruldu. İşte ünlülere sorulan sorular;

-Mesleğiniz nedir?

-Geçiminizi nasıl sağlarsınız?

-Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?

-Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?

-Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan ortamda bulundunuz mu?

-Uyarıcı veya uyuşturucu madde sattığı bilinen biriyle görüştünüz mü? Para transferi yaptınız mı?

-Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan bir ortamda uyarıcı ve ya uyuşturucu madde kullanan birine şahit oldunuz mu?

HADİSE'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı Hadise, sanatçı olduğunu aylık gelirinin 700 ila 800 bin arasında değiştiğini söyledi.

Hayatının hiçbir döneminde uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Hadise, ‘Benim uyuşturucu madde ile alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı madde ile ilgili bir paylaşım yapmadım, uyarıcı madde içerikli bir gönderi alıntılamadım veya yeniden gönderme şeklinde mesaj paylaşmadım.

Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım. Uyarıcı madde satış yapılan biriyle ya da aracıyla görüşmedim. Madde temini için para transferi yapmadım. Uyarıcı madde içen birine şahit olmadım’ şeklinde savunma yaptı. Ünlülerin çoğunluğunun alınan ifadelerinde söz konusu iddiaları reddettiği belirtildi.