İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA
Uzun süredir teknik ve fiziki takiple yürütülen soruşturmada, sosyal medyada tanınan isimler de hedef alındı.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dijital materyaller ve çeşitli delillere el konuldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, operasyon kapsamında, Hasan Can Kaya ile “Reynmen” adıyla bilinen Yusuf Aktaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER:
Emirhan ÇAKAL
Mert Eren BÜLBÜL
Mazlum AKTÜRK
Sıla DÜNDAR
Döndü Şahin